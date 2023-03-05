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Устали от грабежей и унижений - в Лиссабоне протестуют учителя

"Уважайте учителей, цените профессию", - с такими лозунгами на улицы Лиссабона вышли тысячи преподавателей. Наставники просят улучшения условий труда и достойной оплаты. Профсоюз всех работников образования требует добавить к выплатам минимум 120 евро в месяц.

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