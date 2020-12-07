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Устали от ограничений. Антиковидные протесты накрывают планету

Число заболевших коронавирусом в мире превысило уже 67 миллионов. И несмотря на это люди устали от ограничений.

В Чехии прошел митинг коронаскептиков. Сотни человек вышли на улицы Праги. Демонстранты призывали отказаться от общенациональных ограничений и поддержать малых и средних бизнесменов.

А в Германии правые экстремисты провели акции протестов против карантина в Дюссельдорфе. Полиция работала на опережение - сделала вокруг многотысячной толпы живой кордон, не дав протесту разрастись.

Десятки коронаскептиков собрались и на так называемом митинге за свободу в Нью-Йорке. Однако рядом появились представители движения "Антифа". Завязался спор, который перерос в драку.

В защиту своих антикарантинных взглядов демонстранты заявили, что эффективность таких мер не доказана, а вот влияние на внутреннюю экономику существенное.

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