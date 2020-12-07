Устали от ограничений. Антиковидные протесты накрывают планету

Число заболевших коронавирусом в мире превысило уже 67 миллионов. И несмотря на это люди устали от ограничений.



В Чехии прошел митинг коронаскептиков. Сотни человек вышли на улицы Праги. Демонстранты призывали отказаться от общенациональных ограничений и поддержать малых и средних бизнесменов.



А в Германии правые экстремисты провели акции протестов против карантина в Дюссельдорфе. Полиция работала на опережение - сделала вокруг многотысячной толпы живой кордон, не дав протесту разрастись.



Десятки коронаскептиков собрались и на так называемом митинге за свободу в Нью-Йорке. Однако рядом появились представители движения "Антифа". Завязался спор, который перерос в драку.



В защиту своих антикарантинных взглядов демонстранты заявили, что эффективность таких мер не доказана, а вот влияние на внутреннюю экономику существенное.



