Есть народные праздники - такие, как 9 Мая, 3 Июля, а есть день политзаключенных. Да, охочие до пустышек якобы правозащитники придумали вот такой повод для отмечания. Статьи за "политическую деятельность" в Уголовном кодексе Беларуси нет.

И все же нарратив, мол, в тюрьме полторы тысячи политзаключенных, подогревается и евродепутатами. Но, как правило, подобное "крестное отцовство" не более чем пиар и попытка выбить деньги у Брюсселя. Что за единорог этот "палітвязень"? И кто эти люди, евроблагодетели тех, кого не существует? Видеооткрытка к празднику, на который никто не пришел.

Подробности у Алексея Волкова.

XVII веке писатель Мигель де Сервантес написал, пожалуй, самую едкую политическую сатиру "Дон Кихот". И кто бы мог подумать, что для некоторых политических деятелей она станет инструкцией к применению. Есть псевдорыцарь, жаждущий славы, в коллективном лице опекуна белорусских "политзаключенных" в Европарламенте. Есть оруженосец Санчо Панса - прикормленные "правозащитники", а все это на своем финансовом горбу тащит конь - Брюссель. Кобыла хромает, а с ней и медийный проект "палітвязень". Даже антибелорусские СМИ в своей неповторимой манере это признают.

"Есть иусталость общества:"Уход выгоревших активистов иактивисток изобщественного движения, снижение общественной активности поразным направлениям, низкий запрос натакую информацию состороны СМИ-белорусские СМИ констатируют, что все материалы ополитзаключенных сейчас имеют крайне низкое количество просмотров, даже если речь идет омедийных персонах. Людям надоело читать ободних итехже пытках".

Усталость общества как раз таки присутствует от бесконечных ветряных мельниц. Тема "политзаключенные в Беларуси" из-за своей юридической несостоятельности оказывается инфопузырем запоздалого пиара. В Европарламенте шесть депутатов вошли в неформальную группу опекунов белорусских "палітвязняў". Всего таких "крестных" сотни. Среди подопечных Артем Прокопенко, Евгения Рубцов, представитель яркой династии политзаключенных Николай Дедок - родственник Арсений проходил по статье 342 (грубое нарушение общественного порядка). Но вернемся к шестерке депутатов. Вот, например, Марк Демесмекер. Еще в десятых был известен как ярый ненавистник России. С годами это прогрессировало.





Россия выкрала из Украины 14 тысяч детей. Депортация украинских детей в Россию - это попытка промыть им мозги, оторвать от родного языка и культуры. Это преступление уровня геноцида и требует выдвижения обвинений. Марк Демесмекер, депутат Европарламента

Откуда такие данные у господина Демесмекера - неизвестно. Стоит заметить, что после начала СВО политик позабыл про Беларусь, и все, что сделал "опекун" для своих подопечных, - это фотографию.

Политик же наверняка не забыл про день политзаключенного? Мы решили ему написать. Пока никакого ответа не было - видимо, отмечает. Или опять бегает от налоговой: в 2018 Демесмекера обвинили в неуплате долгов на полмиллиона евро.

Его товарищ по коалиции "шестерок" - "папа" Артема Прокопенко Яромир Штетина. Чешский журналист, депутат, сторонник проекта "Междуморье" и большой поклонник "Азова". Глава полка Андрей Билецкий, который не без удовольствия убивал на камеру русских, по приглашению Штетины выступал в Европарламенте.

"Добровольческие батальоны представляют реальную политическую ивоенную силу навостоке Украины. Не вступать сними вдиалог, непредставлять, кто они такие, означает небыть заинтересованным вразрешении конфликта".

А оказалось, что заинтересованы как раз его разжигать вновь и вновь. Причем здесь "политзаключенные"? Ни при чем. Кроме статуса "опекуна" Штетина несделал ничего: в соцсетях ноль постов и ноль букв на эту тему. На контакт член свободного общества тоже не пошел.





Пятрас Ауштравичюс - еще один человек с "большим сердцем". Переживает за здоровье Президента Беларуси, как и бельгийский коллега, раскручивает тему, "что Минск похищает украинских детей", а калийные удобрения из Беларуси - зло и ужас. Судя по просмотрам на официальном YouTube-канале, политик очень уж популярный. И, конечно, ни слова про день политзаключенных. Ему мы тоже направили вопросы, а вдруг ответит?