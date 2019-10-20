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Установлен новый рекорд самого долгого беспосадочного перелета в мире

Лайнер австралийской компании "Куантэс", совершая рейс из Нью-Йорка в Сидней, провел в небе 19 часов 14 минут. Самолет преодолел более 16 300 километров, ни разу не приземлившись. На борту воздушного судна находилось 40 пассажиров и 10 членов экипажа. По словам специалистов, пока сверхдальние полеты с полной загрузкой пассажиров невозможны. В ближайшие месяцы авиакомпания планирует испытать беспосадочный рейс из Лондона в Сидней.

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