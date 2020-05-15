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Уставшие от карантина жители центра Мадрида устроили протест против ограничительных мер

Спонтанные акции продолжаются вот уже несколько дней. Протесты сопровождаются звоном ложек о пустые кастрюли, металлические части балконов и уличные столбы.
Испания сильно пострадала из-за пандемии. В государстве выявлено почти 230 000 заболевших, более 27 000 умерли. Уровень распространения COVID-19 снижается, и правительство Испании приступило к смягчению ограничительных мер.

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