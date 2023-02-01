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Устраивали ДТП и получали крупные страховые выплаты - в России раскрыли мошенническую схему с автостраховками
Мошенническую схему с автостраховками раскрыли московские полицейские. По данным МВД России, 5 жителей области покупали старые иномарки, как правило, давно снятые с производства. Для их ремонта необходимы редкие и дорогостоящие запчасти. В отдельных случаях рыночная стоимость этих деталей была почти как стоимость самого авто. Аферисты устраивали подставные ДТП и получали крупные страховые выплаты.
Ряд однотипных аварий заинтересовал службу безопасности одной из страховых компаний, представители которой и обратились в полицию.
В результате оперативно-разыскных мероприятий предполагаемые мошенники задержаны сотрудниками уголовного розыска при поддержке Росгвардии. По версии следствия, на счету подозреваемых несколько десятков эпизодов криминальной деятельности. Причиненный страховым компаниям ущерб составил свыше 20 миллионов рублей. У задержанных полицейскими изъяты автомобили, принимавшие участие в ДТП, документы, в том числе подготовленные для получения новых страховых выплат, денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Сейчас в отношении организованной группы возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество в сфере автострахования". Трое фигурантов находятся под стражей, остальные под подпиской о невыезде.
Фото:pixabay.com
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