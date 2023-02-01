Устраивали ДТП и получали крупные страховые выплаты - в России раскрыли мошенническую схему с автостраховками

В результате оперативно-разыскных мероприятий предполагаемые мошенники задержаны сотрудниками уголовного розыска при поддержке Росгвардии. По версии следствия, на счету подозреваемых несколько десятков эпизодов криминальной деятельности. Причиненный страховым компаниям ущерб составил свыше 20 миллионов рублей. У задержанных полицейскими изъяты автомобили, принимавшие участие в ДТП, документы, в том числе подготовленные для получения новых страховых выплат, денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Ирина Волк, официальный представитель МВД России