Устроивший бойню в керченском колледже увлекался созданием взрывных устройств

Как сообщили представители антитеррористического комитета, молодой человек хвастался своим знакомым. Вполне вероятно, что бомбу стрелок собрал по схемам из Интернета.

Все жертвы трагических событий опознаны. На данный момент количество погибших составляет уже 20 человек, из них 15 - студенты. Еще 68 получили травмы.

В больницах сейчас остаются 44 человека, 7 из которых в крайне тяжелом состоянии. С пострадавшими (также, как и с их близкими) непрерывную работу ведут психологи.

Напомним, накануне в политехническом колледже в Керчи учащийся 4-го курса 18-летний Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу, а затем открыл стрельбу. Подросток пронес в колледж ружье и два рюкзака, набитых патронами. В Сети разместили жуткие кадры, снятые учениками колледжа в первые минуты после нападения.

После учиненной расправы нападавший покончил с собой. Его мотивы до сих пор неизвестны. По одной из версий, на преступление молодого человека мог толкнуть конфликт с учителями.