Уступки французского правительства не устроили представителей "желтых жилетов". Они намерены продолжать протесты. Напомним, накануне премьер-министр Франции объявил мораторий на повышение налогов на топливо сроком на полгода. Активисты движения протестующих заявляют, что отсрочка слишком коротка, ее необходимо увеличить как минимум до года. А там и вовсе отменить реформу целиком.