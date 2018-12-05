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Уступки французского правительства не устроили представителей "желтых жилетов"
Уступки французского правительства не устроили представителей "желтых жилетов". Они намерены продолжать протесты. Напомним, накануне премьер-министр Франции объявил мораторий на повышение налогов на топливо сроком на полгода. Активисты движения протестующих заявляют, что отсрочка слишком коротка, ее необходимо увеличить как минимум до года. А там и вовсе отменить реформу целиком.
В МВД Франции призывают людей к спокойствию и решительно настаивают не собираться в Париже в будущую субботу. Прошедшая обошлась Франции ущербом в несколько миллионов долларов.
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