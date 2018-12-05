ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Уступки французского правительства не устроили представителей "желтых жилетов"

Уступки французского правительства не устроили представителей "желтых жилетов". Они намерены продолжать протесты. Напомним, накануне премьер-министр Франции объявил мораторий на повышение налогов на топливо сроком на полгода. Активисты движения протестующих заявляют, что отсрочка слишком коротка, ее необходимо увеличить как минимум до года. А там и вовсе отменить реформу целиком.

В МВД Франции призывают людей к спокойствию и решительно настаивают не собираться в Париже в будущую субботу. Прошедшая обошлась Франции ущербом в несколько миллионов долларов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все