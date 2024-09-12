Утечка разведданных США: Израиль готовится нанести удар по Ирану

В Сеть утекли материалы американской разведки в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, в частности, о планах Израиля нанести ответный удар по Ирану.



По данным CNN, в документах говорится, что ЦАХАЛ готовит ракеты воздушного базирования большой дальности, проводит учения по дозаправке самолетов в воздухе и тайные операции с использованием дронов.



Сообщается и о том, что Израиль обладает ядерным оружием, однако США не увидели намерений еврейского государства использовать его в ходе атаки, уточняют журналисты. Файлы имеют гриф "совершенно секретно". Сейчас идет расследование инцидента.