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Утечка разведданных США: Израиль готовится нанести удар по Ирану
В Сеть утекли материалы американской разведки в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, в частности, о планах Израиля нанести ответный удар по Ирану.
По данным CNN, в документах говорится, что ЦАХАЛ готовит ракеты воздушного базирования большой дальности, проводит учения по дозаправке самолетов в воздухе и тайные операции с использованием дронов.
Сообщается и о том, что Израиль обладает ядерным оружием, однако США не увидели намерений еврейского государства использовать его в ходе атаки, уточняют журналисты. Файлы имеют гриф "совершенно секретно". Сейчас идет расследование инцидента.
На Ближнем Востоке вновь раздаются взрывы
ВВС Израиля за минувшие сутки нанесли 175 ударов по Газе и Ливану. Об этом сообщила армейская пресс-служба. В ЦАХАЛ уточнили: удары были нанесены по складам оружия, подземным бункерам, наблюдательным и снайперским позициям, а также по боевикам-террористам.
В результате Израиль уничтожил более 65 боевиков "Хезболла" на юге Ливана. Еще не менее 60 палестинцев погибли при авиаударах Израиля по городу Бейт-Лахия на севере Газы, информирует "Аль-Джазира".
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