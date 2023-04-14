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Утечка данных Пентагона говорит о том, что украинский корабль тонет - обозреватель American Conservative

Утечка данных Пентагона говорит о том, что украинский корабль тонет - обозреватель American Conservative

Обозреватель American Conservative Брэдли Девлин заявил, что утечка данных Пентагона свидетельствует о том, что "украинский корабль" тонет, сообщает РИА Новости.

Журналист привел цитату, которую приписывают Бенджамину Франклину: "Небольшая течь потопит большой корабль". Девлин призвал власти США отнестись серьезно к этой мудрости. По словам журналиста, это не маленькая утечка, а Украина - не огромный корабль. Девлин подчеркнул, что "небольшие расходы", которые выделяют Украине, продолжают увеличиваться.

Также журналист отметил, что документы Пентагона, которые слили в сеть, показывают, что американские политики, военные лидеры и разведчики признают, что "победа Украины становится все более маловероятной".

Ранее издание The New York Times сообщало, что Пентагон расследовал утечку документов в соцсети, где описывалось состояние ВСУ и планы США и НАТО по их укреплению. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что администрация Вашингтона оценивает влияние, которое эти материалы могут оказать на национальную безопасность США, а также на союзников и партнеров страны.

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