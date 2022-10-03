Утечка газа на "Северном потоке - 2" возобновилась

Служба береговой охраны Швеции сообщила о возобновлении утечки газа из газопровода "Северный поток - 2", об этом пишет БелТА.



Отмечается, что утечка на "Северном потоке - 2" сегодня увеличилась в размерах по сравнению со вчерашним днем и теперь составляет примерно 30 м.



Служба береговой охраны Швеции также заявила, что специалисты принимают все необходимые меры для спасения окружающей среды в связи с тем, что утечка газа может длиться еще на протяжении какого-то времени.



Фото:ТАСС