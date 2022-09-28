Утечка на "Северном потоке" вызвана действиями США?

ЧП на "Северныхпотоках" не добавляет оптимизма простым европейцам. Утечка газа после взрывов на газопроводе спровоцировала утечку информации.



Экс-руководитель польского внешнеполитического ведомства "поблагодарил" США за ЧП на трубопроводах. Официальный представитель российского МИД резонно спросил, было ли сообщение официальным заявлением о теракте.

Версию о том, что утечка на "Северном потоке" была вызвана действиями США, поддержал Дональд Трамп. В своей соцсети он прокомментировал пост польского политика словами: "Вот это действительно очень серьезно!"



Накануне поступила информация об одновременной утечке газа из трех линий "Северного потока - 1" и "Северного потока - 2". Несмотря на то что трубы не функционировали, они были заполнены газом. Вокруг зоны утечки в целях безопасности Копенгаген и Стокгольм установили запретную зону в 5 морских миль для всех видов судов. То, как оперативно Белый дом заявил о поддержке Европы после взрывов на "Северных потоках", а также готовности ежесуточно поставлять ей один миллион баррелей нефти, наталкивает экспертов и блогеров на определенные мысли.



Недвусмысленные намеки делают и в самих Штатах. Ведущий Такер Карлсон анализирует ситуацию и делает неутешительные прогнозы такого саботажа.



Совпадением можно считать и открытый ровно в это же время в Польше газопровод Baltic Pipe. По плану через него будет поступать газ из Норвегии в Польшу и соседние страны.