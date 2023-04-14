Утечку документов Пентагона допустил 21-летний военный ВВС нацгвардии США

ФБР арестовало подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона - информирует Fox News. Официальный представитель властей США подтвердил, что задержанным оказался 21-летний военнослужащий ВВС Нацгвардии США. По прогнозам газеты New York Times, он может быть приговорен к десяткам лет тюремного заключения.



Ранее Пентагон назвал утечку секретных документов преднамеренным преступлением. В настоящее время ведомство проводит оценку масштаба слива в сеть конфиденциальных материалов и потенциального ущерба от данных действий.