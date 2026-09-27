Уттар-Прадеш ушел под воду: не менее 56 погибших после 60 часов ливней

Разрушительный удар стихии по Южной Азии. На севере Индии из-за продолжительных ливней погибли минимум 56 человек. По данным телеканала "Индиа тудей", мощный циклон обрушил затяжные дожди на самый населенный штат страны - Уттар-Прадеш. Тропические дожди продолжались без остановки более 60 часов, вызвав стремительные наводнения.

Потоки воды полностью затопили ключевые автомобильные дороги, заблокировали транспортное сообщение и повредили более 1 тыс. жилых домов. В регионе также зафиксированы массовая гибель скота и катастрофический ущерб сельхозпосевам.

В наиболее пострадавших округах развернута экстренная спасательная операция. Аварийные службы эвакуируют население из низинных районов, поскольку уровень воды в крупнейших реках продолжает расти и подходит к критическим отметкам.