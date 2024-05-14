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Утверждены кандидатуры министров в новом составе правительства России
Депутаты Госдумы утвердили кандидатуры на посты министров в новом составе правительства России, сообщаетРИА Новости.
Среди новых членов кабинета министров - министр транспорта Роман Старовойт, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр энергетики Сергей Цивилев, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр спорта Михаил Дегтярев.
Сохранили свои должности министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, министр образования и науки Валерий Фальков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
Заседание Госдумы по утверждению министров продолжалось восемь часов.
Фото РИА Новости
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