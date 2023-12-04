Данные соцопроса, опубликованные в Украине, демонстрируют усталость граждан от войны. Впервые 45% респондентов высказались за дипломатическое решение конфликта. Это свидетельство важного перелома в общественном мнении, хотя сторонников войны до победного конца по-прежнему больше (на три с небольшим процента).

Наверняка сторонники мира даже более многочисленныуже просто потому, что в Украине признание в нежелании воевать чревато тюрьмой, избиением или как минимум увольнением. И тем не менее граждане страны преодолели гипноз ура-патриотической пропаганды. По всем телеканаламукраинцам обещают скорый парад победы в Крыму, нотяжесть потерь, коррупция и всеобщее обнищание заставляют людей трезветь - здраво рассуждать уже способна почти половина населения.