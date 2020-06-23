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Увеличилось число жертв взрыва газа в Киеве

Спасатели нашли телаеще двухпогибшихпри взрыве газа в жилом доме Киева. Таким образом, число жертв возросло до пяти. Остается неизвестной судьба одного человека. Специалисты круглосуточно разбирают завалы. Из-за угрозы обвала операция продвигается медленнее. Ранее ГосЧС сообщило, что секцию дома придется снести.

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