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Увидеть "Праздник света" в Лионе каждый год приезжают почти два миллиона туристов

Во французском Лионе вновь зажигают огни. Увидеть традиционный "Праздник свет"каждый год приезжают почти два миллиона туристов. Этой зимой фестиваль проходит в 20-ый раз. 63 грандиозные красочные инсталляции освещают больше 3 десятков знаковых зданий и объектов в центре города.

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