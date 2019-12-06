Увидеть "Праздник света" в Лионе каждый год приезжают почти два миллиона туристов

Во французском Лионе вновь зажигают огни. Увидеть традиционный "Праздник свет"каждый год приезжают почти два миллиона туристов. Этой зимой фестиваль проходит в 20-ый раз. 63 грандиозные красочные инсталляции освещают больше 3 десятков знаковых зданий и объектов в центре города.



