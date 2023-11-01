УВКПЧ ООН: Удары Израиля по лагерю беженцев могут приравнять к военному преступлению

Обстрел израильскими силами лагеря беженцев Джебалия в секторе Газа могут приравнять к военному преступлению, заявило Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Об этом пишет РИА Новости.



"Учитывая большое число жертв среди гражданского населения и масштабы разрушений после израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия, у нас есть серьезные опасения, что это непропорциональные нападения, которые могут быть приравнены к военным преступлениям", - говорится в публикации в соцсети X.



Накануне Министерство внутренних дел Газы заявило, что при авиаударах по Джебалии погибли или получили ранения не менее 400 человек. Позднее представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что Израиль атаковал лагерь беженцев при попытке ликвидировать командира ХАМАС. Он назвал жертвы среди гражданских трагедией, однако ответственность за их гибель возложил на руководство палестинского движения.



Сегодня агентство WAFA сообщило, что израильская армия повторно атаковала лагерь беженцев. По данным корреспондента агентства, по объекту выпустили более десяти ракет. В результате погибли еще несколько десятков человек.



Как заявила ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани, коллективное наказание, наложенное Израилем на население Газы путем введения блокады и бомбардировок густонаселенных районов, является военным преступлением.



