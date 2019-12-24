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Уволен гендиректор компании "Боинг"
Гендиректор авиакомпании "Боинг" покидает свой пост. Такое решение Дэннису Мюленбургу, который строил карьеру в концерне в течение 34 лет, вынес совет директоров. Увольнение главы компании произошло на фоне длящегося уже год кризиса, вызванного двумя авиакатастрофами лайнеров "Боинг-737 Mакс". Это была самая успешная и продаваемая модель авиагиганта. Однако теперь полеты этого самолета приостановлены по всему миру. "Боинг" всеми силами пытается заново сертифицировать 737-й и вернуть доверие клиентов.
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