Уволен руководитель американской тюрьмы Гуантанамо контрадмирал Джон Ринг

Сегодня стало известно, что уволили руководителя американской тюрьмы Гуантанамо контрадмирала Джона Ринга с формулировкой "потеря доверия к его способности нести командование". Решение стало результатом проверки, которая началась в марте. Отметим, тюрьма в Гуантанамо - лагерь для лиц, подозреваемых властями США в терроризме и ведении войны на стороне противника. Она расположена на военно-морской базе в кубинском заливе.