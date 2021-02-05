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Увольнение за попытку вынести импичмент Байдену
Конгрессвумен, которая обвинила президента Джо Байдена в коррупции, лишена постов в двух комитетах. Республиканка Марджори Тейлор Грин внесла на рассмотрение палаты представителей статьи импичмента новому президенту США Джо Байдену в его первый день на посту. Она заявила, что тот, будучи вице-президентом при администрации Барака Обамы, покровительствовал бизнесу своего сына Хантера на Украине. Высказывания Грин в конгрессе посчитали подстрекательством в поддержку насилия против демократов. Палата представителей проголосовала за то, чтобы применить к Грин дисциплинарные меры и лишить ее постов в двух парламентских комитетах. Предложение поддержали демократы, в то время как большинство республиканцев высказалось против.
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