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Узбекистан сегодня отмечает День независимости

Торжества в канун праздника по традиции прошли во Дворце международных форумов "Узбекистан". Сегодня в стране продолжаются народные гуляния. Ташкентцам обещают самый высокий и самый красивый салют.


С национальным праздником Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева поздравил Глава белорусского государства Александр Лукашенко.

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