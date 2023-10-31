Ужасающие подробности с внутренней кухни официального Киева - Зеленский не оправдал надежд коллективного Запада

Зеленский не оправдал надежд коллективного Запада, а обещаниям уже никто не верит. Все чаще в прессу просачиваются ужасающие подробности с внутренней кухни официального Киева. Американское издание Time пообщалось с окружением Зеленского и подтвердило то, о чем все и так догадывались. Подробности в рубрике "Скриншот".

Информационная бомба - именно так политологи трактуют статью в американском журнале Time. Название говорит само за себя и полностью отражает суть происходящего на украинском театре: "Никто так не верит в нашу победу, как я. Одинокая борьба Владимира Зеленского". Издание утверждает, что недавно политическое руководство страны потребовало освободить Горловку, но военные отказались из-за отсутствия перспектив. Командиры на фронте просто игнорируют приказы о наступлении, даже если они исходят непосредственно из офиса Зеленского. Потери ВСУ оцениваются в чудовищные 100 тысяч человек. Армия настолько ослаблена, что мобилизовать приходится даже стариков. Анонимный источник из окружения уходящей звезды политического шоу буквально усомнился в его психическом состоянии. Зеленский отказывается смириться с реальной обстановкой и мнит себя мессией украинского народа.

Мантры Зеленского про границы 1991 года и победу над Россией вызывают все меньше интереса. Киевская администрация вынуждена брать количеством. Очередная конференция по "формуле мира" на Мальте по сравнению с предыдущими в Копенгагене и Джидде собрала рекордный состав представителей из 66 стран. На этом достижения заканчиваются. Даже пресловутые западные партнеры не были представлены ключевыми политиками. При этом многие предпочли не тратить свое время на перелеты и участвовали в формате видеосвязи. Никаких официальных заявлений по итогам так и не было сделано. Но, судя по всему, Зеленскому все доходчиво объяснили.

Ультимативные требования Зеленского, называемые мирным планом, без каких либо успешных практических действий в этом направлении серьезно охладили уровень военно-экономической поддержки США. Тем более что у Белого дома появились куда более приоритетные задачи на Ближнем Востоке. Американские партнеры в принудительном порядке стараются переложить финансирование погорелого театра на брюссельские плечи. Послушные евробюрократы даже поспешили анонсировать 50 миллиардов евро на поддержку Украины. Вот только своих денег у них нет, и обозначенную сумму планируют трясти из бюджетов всех стран союза.

Это тот момент, когда вы должны остановиться и сказать, что план А не сработал, и давайте разработаем план Б. И если есть план Б, давайте поговорим о том, чего он стоит. И если мы знаем, чего это стоит, то давайте поговорим о том, как разделить это бремя. Вы не можете действовать обходным путем, давая деньги кому-то, чья военная стратегия, частью которой мы являемся, больше не действует. Я не вижу никаких причин для того, чтобы мы отправляли деньги в Украину, деньги, которые венгерские налогоплательщики внесли в бюджет. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

В Европе спустя почти два года начали о чем-то догадываться. Издание Politico сообщает о том, что европейские политики акцентируют внимание на формате американской поддержки Украины, при котором большая часть денег остается в США. Пока Брюссель принуждает раздевать европейских налогоплательщиков, Белый дом создает новые рабочие места и оказывает поддержку отечественному бизнесу. Чтобы внести ясность в откровенное надувательство, в США намерена отправиться делегация европейских политиков. Спрыгнуть с идущего поезда украинской поддержки сразу не получится, и некоторые переводят ее исключительно в гуманитарное русло.

Мы не собираемся прекращать гуманитарную помощь Украине. Вы знаете, что приближается зима, поэтому если людям в Украине понадобится, скажем, отопительное оборудование или я не знаю что, возможно, больницы, возможно, им понадобится помощь в разминировании Украины (вы можете себе представить, сколько мин, и я не знаю, что сейчас находится на территории Украины), Словакия готова. Но я очень открыто заявил сегодня, что Словакия не войдет в число тех стран, которые будут поддерживать Украину военным путем. Роберт Фицо, премьер-министр Словакии