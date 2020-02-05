Уже 10 пассажиров круизного судна "Даймонд Принсес" в Японии заражены коронавирусом

Лайнер несколько дней остается на карантине на рейде близ города Йокогама. Зараженных хотят направить в больницы. По официальным данным, среди них нет людей в тяжелом состоянии. Остальным пассажирам и команде рекомендовали не покидать судно две недели. Число жертв коронавируса выросло. 491 человек умер. Заражены свыше 23 000. Также сообщается, что больше 840 пациентов полностью выздоровели. Их выписали из больниц.