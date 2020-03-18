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Уже восемь вакцин от коронавируса разработали китайские ученые

По словам научной сотрудницы Института исследования лабораторных животных Цинь Чуань, сейчас идет оценка эффективности препаратов. Также исследователи ищут действенные лекарства против пневмонии и основные способы передачи коронавируса. Вскоре КНР сможет приступить к клиническим испытаниям.

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