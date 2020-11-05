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Ужесточить контроль на границах Шенгенской зоны намерен президент Франции

Пограничный контингентувеличат вдвое из-за возросшей террористической угрозы. Отправной точкой стало убийство учителя из-за показа на урокахкарикатуры на пророка Мухаммеда. По словам Макрона, политика пограничной безопасности нуждается в коренном пересмотре. Чтобыпротивостоять международному терроризму, необходимы слаженные действия на самомвысоком уровне стран-участниц европейского сообщества.

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