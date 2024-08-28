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Ужин в клеточку - Дуров сообщил, что прилетел во Францию на ужин с Макроном
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что в Париж он прибыл неслучайно - егоякобыпригласил на ужин лично президент Макрон. Елисейский дворец эту информацию не подтверждает.
Дуров тем временем сохраняет статус задержанного. С ним общаются следователи, предъявлено предварительное обвинение, состоящее из 12 пунктов, но шансы выйти на свободу у него пока сохраняются.
Расследования против Telegram начаты в Южной Корее и Индии - там тоже изучают степень опасности, которую представляет мессенджер в качестве инструмента противоправной деятельности. С другой стороны, ширится международная кампания в защиту Дурова - ректоры ряда университетов Европы, Азии и Африки выдвинули его на соискание Нобелевской премии мира.
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