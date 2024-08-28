Ужин в клеточку - Дуров сообщил, что прилетел во Францию на ужин с Макроном

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что в Париж он прибыл неслучайно - егоякобыпригласил на ужин лично президент Макрон. Елисейский дворец эту информацию не подтверждает.

Дуров тем временем сохраняет статус задержанного. С ним общаются следователи, предъявлено предварительное обвинение, состоящее из 12 пунктов, но шансы выйти на свободу у него пока сохраняются.