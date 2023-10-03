Узнали, насколько с 1990 года выросло потребление сладких напитков в мире

Международный коллектив ученых пришел к выводу, что потребление газировки и сладких напитков в мире выросло на 16 % по сравнению с 1990 годом, причем в некоторых регионах Африки объемы выпиваемых сладких напитков выросли почти в два раза. Об этом сообщила пресс-служба американского Университета Тафтса. Исследование было опубликовано 3 октября в журнале Nature Communications, пишет ТАСС.

"Потребление сладких напитков заметно выросло в последние десятилетия, несмотря на все усилия по снижению их привлекательности для потребителей, причем некоторые популяции оказались особенно уязвимыми к этому тренду. Мы надеемся, что наши наблюдения помогут создать более эффективные меры на национальном и глобальном уровнях", - заявил профессор университета Тафтса Дариуш Мозаффарян, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Профессор Мозаффарян и его коллеги изучили данные, собраные в рамках проекта Global Dietary Database. Это база данных, в которой постепенно накапливаются и обрабатываются все крупные диетические исследования, которые проводились во 185 странах-участницах ООН с 1990 года по сегодняшний день.

Исследователи использовали этот массив данных для изучения того, как изменились привычки потребления сладких напитков в промежутке между 1990 и 2018 годами на глобальном и региональном уровнях. Оказалось, что средние объемы выпиваемых сладких напитков выросли на мировом уровне на 16 % в 2018 году по сравнению с 1990 годом, однако прирост этого показателя был неодинаковым для разных стран и регионов.

Растущая глобальная угроза

В частности, в странах Африки южнее Сахары этот показатель вырос на 81 %, причем рост был особенно характерен для образованных и зажиточных слоев населения. А в странах Латинской Америки и государствах Карибского бассейна уровень потребления газировки и сладких напитков сначала упал, а затем вернулся до уровня 1990 года, в результате чего они остались одними из самых активных их потребителей.





Эти тенденции привели к тому, что к США и Мексике, двум лидерам по уровню потребления газировки, присоединились две африканские страны, Эфиопия и Нигерия, чьи жители каждую неделю в среднем выпивают 7,1 и 4,9 порции сладких напитков. В свою очередьжители Китая, Индии и Бангладеш употребляют меньше всего этих напитков -около 0,2 порции в неделю.

Как отмечают профессор Мозаффарян и его коллеги, столь серьезные расхождения в трендах употребления газировки и прочих сладких напитков указывают на необходимость проработки более эффективных локальных мер, которые бы учитывали текущую ситуацию в регионах и принимали во внимание причины того, почему местные жители употребляют эти напитки. В частности, ученые предполагают, что жители Африки южнее Сахары начали активно употреблять эти напитки из-за проблем с доступом к чистой воде.

Исследователи надеются, что дальнейшее изучение и интеграция этих факторов в национальные и глобальные меры по борьбе с употреблением сладких напитков позволит заметным образом уменьшить число смертей от различных хронических болезней, связанных с развитием ожирения. Эти проблемы ежегодно уносят жизни порядка 180-200 тыс. человек, большинство из которых проживают в странах Латинской Америке и США.