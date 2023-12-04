Узнать, куда исчезает багаж в аэропорту, решил 3-летний мальчик в Чили

В чилийском аэропорту ребенок залез на багажную ленту и поехал в долгое путешествие вместе с чемоданами. Впрочем, полностью исследовать тайный аттракцион воздушной гавани малышу не удалось. Вскоре багажную ленту остановили, и сотрудники аэропорта вернули мальчугана испуганным родителям. Дальше семейное путешествие проходило в штатном режиме.