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Узнать, куда исчезает багаж в аэропорту, решил 3-летний мальчик в Чили

В чилийском аэропорту ребенок залез на багажную ленту и поехал в долгое путешествие вместе с чемоданами. Впрочем, полностью исследовать тайный аттракцион воздушной гавани малышу не удалось. Вскоре багажную ленту остановили, и сотрудники аэропорта вернули мальчугана испуганным родителям. Дальше семейное путешествие проходило в штатном режиме.

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