Узнать за 29 минут. В Китае готов экспресс-тест на COVID-19

Нацуправлением КНР по контролю над медизделиями одобрена тест-система, которая позволяет за 29 минут получить результаты диагностики коронавируса. Метод был разработан группой исследователей во главе со специалистами из Сямыньского университета. Клинические испытания медиками проводились в больницах города Ухань. Тест-систему одобрил и ЕС. Три набора уже доставили в Австрию, Италию и Нидерланды.