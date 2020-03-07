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Узнать за 29 минут. В Китае готов экспресс-тест на COVID-19
Нацуправлением КНР по контролю над медизделиями одобрена тест-система, которая позволяет за 29 минут получить результаты диагностики коронавируса. Метод был разработан группой исследователей во главе со специалистами из Сямыньского университета. Клинические испытания медиками проводились в больницах города Ухань. Тест-систему одобрил и ЕС. Три набора уже доставили в Австрию, Италию и Нидерланды.
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