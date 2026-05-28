В 2026 году инфляция на питание в США вырастет до 4,5 %

По оценкам экспертов, в 2026 году инфляция на питание в США вырастет до 4,5 %. При этом, как пишет Bloomberg, цены на некоторые продукты уже значительно выросли. Причины - военный конфликт с Ираном, из-за которого резко подорожали топливо и удобрения.

Также негативно повлияли торговые пошлины Трампа, которые увеличили цены на импортные овощи и фрукты.

Ситуацию усугубляют погодные аномалии: из-за затяжной засухи поголовье крупного рогатого скота в стране сократилось до минимума за последние 75 лет, а стоимость говядины бьет исторические рекорды.

