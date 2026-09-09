В 2027 году федеральные расходы Германии вырастут до 555 млрд евро

Германия стремительно погружается в долговую яму ради финансирования ВПК. В 2027 году федеральные расходы вырастут до 555 млрд евро.

Берлин открыто признает, что наращивать военную мощь без гигантских долгов страна больше не способна. Расходы на оборону взлетят почти на треть - до 110 млрд евро. Более 11 млрд евро планируют направить на поддержку Украины. Пытаясь усидеть на двух стульях, Германия загоняет своих людей в глубокий финансовый кризис.