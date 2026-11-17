Литва намерена отказаться от приема мигрантов из других стран Евросоюза в рамках общеевропейского механизма солидарности в 2027 году. Вместо размещения беженцев Вильнюс планирует выполнить свои обязательства с помощью денежных выплат. Об этом заявил министр внутренних дел республики.

По его словам, данную инициативу уже одобрила профильная комиссия по вопросам миграции литовского Сейма.

Окончательное решение по этому вопросу в ближайшее время предстоит принять правительству страны. Размер обязательного финансового взноса пока не определен и будет установлен после соответствующих решений Еврокомиссии.