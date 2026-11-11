В Абу-Даби делегации России, США и Украины проводят второй раунд переговоров

Делегации России, США и Украины проводят второй раунд переговоров в Абу-Даби. В повестке - территориальный вопрос и контуры новой европейской безопасности.

Накануне первый раунд продлился более 4,5 часов и принес первые практические результаты. Спецпосланник Трампа Кушнер объявил, что Белому дому удалось существенно сократить объем разногласий между Москвой и Киевом. Главным успехом стало согласование масштабного обмена военнопленными в формате "всех на всех" - речь идет о возвращении домой до 3 тыс. человек с обеих сторон.

Но есть и огромные разногласия. Украинская команда требует полной остановки боевых действий до подписания документов. В свою очередь, российская делегация заявляет, что перемирие без политического пакета соглашений - это тупиковый путь. Она настаивает на внеблоковом статусе Киева и выводе украинских войск из Донбасса.