Немецкие законодатели проголосовали за присоединение Берлина к комиссии по компенсациям Украине, которая намерена требовать от России выплаты в пользу Киева.

"Альтернатива для Германии" решение не поддержала и обвинила оппонентов в том, что те ставят Украину выше немецких интересов.

Маркус Фронмайер, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии":

"Вам нужно учиться у Трампа. Американцы показывают, что нужно делать сейчас. Они заключают дизельную сделку, и это, дамы и господа, то, что вы называете политикой разрядки. Мотивировать, а не просто вводить санкции. Ваши санкционные пакеты абсолютно ничего не достигли, и это они в конечном итоге гарантируют, что американская операционная компания перезапустит "Северный поток". Я скажу, почему вы хотите ассоциированного членства Украины в ЕС. Вы хотите, чтобы пункт о взаимной обороне ЕС вступил в силу. Вы хотите втянуть Германию в войну. Но мы требуем мира, безопасности и процветания для наших граждан - ни цента в киевскую кассу!"

О создании комиссии по компенсациям Украине в Совете Европы договорились еще в декабре 2025 года. Но для запуска работы необходима ратификация 25 участников. Пока таких только 10.

Россия ранее заявила, что не признает создаваемые европейскими странами международные органы, которые предъявляют претензии Москве из-за военной операции в Украине, и считает их нелегитимными.