В администрации Трампа спорят о точечных ударах по руководству Ирана
В администрации Трампа разгораются споры о возможности новых точечных ударов по высшему руководству Ирана.
Как сообщает NBC News, в Белом доме и Пентагоне нет единого мнения о том, как завершить конфликт.
Сторонники силового сценария считают, что ликвидация наиболее жестких политиков в Тегеране позволит сломить сопротивление и быстро закончить войну.
Однако военные и часть советников предупреждают, что такой шаг лишь сплотит уцелевшую иранскую верхушку, сорвет любые переговоры и поставит под прямой удар американских чиновников.
Примечательно, что сам Трамп в свежем интервью заявил, что смена власти в Иране якобы никогда не была его целью. Для него важно лишь не допустить появления у Тегерана ядерного оружия.
Трамп также сообщил, что финансирование военной операции против Ирана обеспечено до конца января 2027 года.