В администрации Трампа разгораются споры о возможности новых точечных ударов по высшему руководству Ирана.

Как сообщает NBC News, в Белом доме и Пентагоне нет единого мнения о том, как завершить конфликт.

Сторонники силового сценария считают, что ликвидация наиболее жестких политиков в Тегеране позволит сломить сопротивление и быстро закончить войну.

Однако военные и часть советников предупреждают, что такой шаг лишь сплотит уцелевшую иранскую верхушку, сорвет любые переговоры и поставит под прямой удар американских чиновников.

Примечательно, что сам Трамп в свежем интервью заявил, что смена власти в Иране якобы никогда не была его целью. Для него важно лишь не допустить появления у Тегерана ядерного оружия.

Трамп также сообщил, что финансирование военной операции против Ирана обеспечено до конца января 2027 года.