В аэропортах Дубая запустили мобильный паспортный контроль "Click & Travel"

В аэропортах Дубая запущена новая услуга, с помощью которой сотрудники паспортного контроля могут оформлять въезд и выезд пассажиров непосредственно у них на месте. Для этого используются портативные устройства с биометрической верификацией, интегрированные в общую систему. Об этом сообщает TV BRICS.

Процедура занимает примерно 12 секунд. Сервис предназначен для работы в часы пик и при чрезвычайных ситуациях. Он позволяет не привязываться к стационарным стойкам и распределять ресурсы в зависимости от загрузки.

На вылете услугой могут пользоваться все категории путешественников: граждане, резиденты и гости. На прилете на первом этапе она доступна только для граждан и резидентов – в дальнейшем круг пользователей планируется расширять.

За период экспериментальной эксплуатации с мая по 31 августа 2026 года через сервис было обработано более 31 тыс. транзакций.

В Главном управлении по делам резидентов и иностранцев Дубая заявили, что теперь служба приходит к пассажиру, а не наоборот. По словам представителей ведомства, это повышает гибкость работы пограничных служб, сокращает очереди и улучшает пропускную способность.

Там также отметили, что ценность услуги заключается не только в самом устройстве, но и в цифровой интеграции, которая позволяет сотруднику получать данные пассажира и проверять их на месте.

В будущем возможности мобильных устройств планируют расширять: помимо въезда и выезда, через них могут начать предоставлять и другие услуги, связанные с поездкой.