В аэропорту Денвера самолет сбил человека

ЧП в международном аэропорту Денвера: пассажирский лайнер во время движения по взлетно-посадочной полосе насмерть сбил человека.

Личность погибшего и причины его нахождения в закрытой зоне устанавливаются.

Сразу после столкновения в салоне лайнера началось задымление, это вынудило экипаж объявить экстренную эвакуацию. Пассажиры покидали воздушное судно с помощью надувных трапов. Никто из находившихся на борту серьезно не пострадал.

