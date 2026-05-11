В аэропорту Денвера самолет сбил человека
Автор:Редакция news.by
ЧП в международном аэропорту Денвера: пассажирский лайнер во время движения по взлетно-посадочной полосе насмерть сбил человека.
Личность погибшего и причины его нахождения в закрытой зоне устанавливаются.
Сразу после столкновения в салоне лайнера началось задымление, это вынудило экипаж объявить экстренную эвакуацию. Пассажиры покидали воздушное судно с помощью надувных трапов. Никто из находившихся на борту серьезно не пострадал.