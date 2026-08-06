В аэропорту Лейпцига полиция обнаружила взрывное устройство на беспилотнике

Краткий пересказ от ИИ

В аэропорту Лейпцига, который является ключевым грузовым и военным логистическим узлом Германии, предотвращена диверсия. В зоне грузовых операций был обнаружен заминированный беспилотник.

Силовикам пришлось временно перекрыть часть аэродрома и задействовать робота-сапера для уничтожения устройства. Сейчас спецслужбы Германии выясняют, кто стоит за организацией этой атаки. Глава МВД страны уже назвал случившееся серьезным вызовом национальной безопасности.

Александр Добриндт, министр внутренних дел Германии:

"Мы должны рассматривать случившееся как очень серьезный инцидент, связанный с безопасностью. По моей оценке, мы имеем дело с гибридным сценарием атаки. Мы имеем дело с противостоянием, в котором могут участвовать и иностранные государства. Это станет частью расследования. Очевидно, что кто-то стремится усилить неопределенность и нестабильность в Германии. И не только в аэропортах, но и в других местах, не только с помощью беспилотников, но и с помощью других мер, и это часть гибридной угрозы, которую мы наблюдаем сегодня".

Дополнительную тревогу вызвал инцидент с грузовым самолетом DHL. Воздушное судно, которому пришлось прервать посадку из-за ситуации в аэропорту после повторного взлета столкнулось в воздухе с неизвестным объектом. Позднее самолет благополучно приземлился в Ганновере. На нем обнаружили незначительные повреждения.