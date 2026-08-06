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В аэропорту Лейпцига полиция обнаружила взрывное устройство на беспилотнике

В аэропорту Лейпцига, который является ключевым грузовым и военным логистическим узлом Германии, предотвращена диверсия. В зоне грузовых операций был обнаружен заминированный беспилотник.

Силовикам пришлось временно перекрыть часть аэродрома и задействовать робота-сапера для уничтожения устройства. Сейчас спецслужбы Германии выясняют, кто стоит за организацией этой атаки. Глава МВД страны уже назвал случившееся серьезным вызовом национальной безопасности.

Александр Добриндт, министр внутренних дел Германии

Александр Добриндт, министр внутренних дел Германии:

"Мы должны рассматривать случившееся как очень серьезный инцидент, связанный с безопасностью. По моей оценке, мы имеем дело с гибридным сценарием атаки. Мы имеем дело с противостоянием, в котором могут участвовать и иностранные государства. Это станет частью расследования. Очевидно, что кто-то стремится усилить неопределенность и нестабильность в Германии. И не только в аэропортах, но и в других местах, не только с помощью беспилотников, но и с помощью других мер, и это часть гибридной угрозы, которую мы наблюдаем сегодня".

Дополнительную тревогу вызвал инцидент с грузовым самолетом DHL. Воздушное судно, которому пришлось прервать посадку из-за ситуации в аэропорту после повторного взлета столкнулось в воздухе с неизвестным объектом. Позднее самолет благополучно приземлился в Ганновере. На нем обнаружили незначительные повреждения.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

аэропортБПЛАатака
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