В аэропорту Майами грузовой самолет загорелся при посадке

Крупная авиакатастрофа произошла в Международном аэропорту Майами. Грузовой лайнер при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пересек прилегающую автодорогу и загорелся.

Погибли 5 человек, еще 5 пострадали, из них трое находятся в критическом состоянии. По данным экстренных служб, огромный борт на скорости более 200 км/ч протаранил несколько проезжавших мимо автомобилей, заблокировав людей в салонах.

На ликвидацию пожара были брошены около 200 спасателей и 16 единиц техники. Работа аэропорта временно приостановлена.