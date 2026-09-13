В аэропорту Милана пассажир поджег стойку регистрации из-за плохого сервиса
Автор:Редакция news.by
Опасный инцидент в аэропорту Милана: один из пассажиров, взбешенный плохим сервисом, поджег стойку регистрации.
К счастью, среди присутствующих нашлись смельчаки: они сначала обездвижили дебошира, а потом оперативно потушили пожар.
Примечательно, что охрана аэропорта никакого участия в этой истории не приняла. Между тем авиационный хаб в Милане считается одним из лидеров в ЕС по строгости мер безопасности.