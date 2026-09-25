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В Афинах прогремел мощный взрыв

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Мощный взрыв прогремел в популярном туристическом центре Афин, разрушено двухэтажное здание. Взрывная волна также повредила соседние дома, магазины и припаркованные автомобили.

Три человека получили ранения, еще пятеро числятся пропавшими без вести.

Согласно показаниям соседей, на верхнем этаже проживала пожилая пара, а помещения на первом этаже снимали трое иностранных туристов. Причину взрыва выясняют, но экстренные службы называют главной версией утечку газа.

На месте катастрофы продолжается разбор завалов.

Разделы:

В мире

Теги:

взрывГрецияпроисшествие
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