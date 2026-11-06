В Афинах прошел марш в поддержку системы образования

Марш недовольных прошел в Греции. В Афинах на протесты вышли школьники, студенты и учителя, требуя увеличить госфинансирование системы образования. Акции поддержали профильные профсоюзы.

Участники добиваются не только достойного содержания школ и университетов, но также повышения безопасности в учебных заведениях и обеспечения студентов доступным жильем на фоне общего роста стоимости жизни.

Марш в центре греческой столицы собрал тысячи участников.