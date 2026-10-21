В Афинах протестуют с требованием увеличить финансирование образования

Вслед за Францией волна школьных протестов добралась до Афин. Тысячи учащихся школ, студентов вузов и преподавателей вышли на улицы с требованием увеличения финансирования образования.

В огне протестов также Италия, Испания и Бельгия.

Первыми на улицы вышли французские школьники. В Пятой Республике после масштабных протестов и жестких разгонов во многих городах страны введен комендантский час.

Ожидается, что в ближайшее время протесты могут вспыхнуть с новой силой. "Желтые жилеты" готовятся выйти на улицы 24 и 31 октября, а профсоюзы готовят всеобщую забастовку 5 ноября.