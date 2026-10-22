В Албании депутаты устроили драку в парламенте

Антиправительственный хаос на улицах Албании докатился до парламента. На фоне длительных протестов и столкновений с полицией градус общественного напряжения накалился и в парламенте. Представители правящей партии и оппозиции сошлись в рукопашной схватке.

Причины внезапной драки остаются неизвестными, однако потасовка мгновенно переросла в массовое побоище. Чтобы утихомирить и разнять народных избранников, пришлось вмешаться парламентской охране и коллегам депутатов.