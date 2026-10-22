Продолжаются столкновения протестующих с полицией в Албании. Там началась полномасштабная уличная война между полицией и участниками антиправительственных выступлений. Боевики атакуют блюстителей порядка согласованно, берут под контроль улицы.

Формальной причиной выступлений стали нарушения при выделении участка на морском побережье одному из родственников Трампа. Однако это стало лишь одним примером коррумпированности властей. По традиции правительство Албании выступило с обвинением России в причастности к организации беспорядков. Но начальственное казнокрадство явно сыграло главную роль в том, что улицы Тираны заполыхали. Ситуация в столице полностью вышла из-под контроля властей, к уличной войне подключаются и остальные города Албании.