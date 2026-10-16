В Албании участники протестов ворвались в здание Минэкономики

В Албании продолжаются протесты против роста стоимости образования и коррупции. Участники ворвались в здание Министерства экономики и устроили погром в служебных помещениях. Также был нанесен ущерб зданию ЦИК.

Беспорядки в Тиране начались 13 октября в ходе студенческой акции протеста у здания Минобразования. Демонстранты требуют отставки премьер-министра Эди Рамы.

Больше денег на образование требуют и на другом континенте. В столице Аргентины произошли столкновения между полицией и участниками акции протеста. Манифестанты требуют от правительства соблюдения принятого парламентом закона об увеличении финансирования вузов.