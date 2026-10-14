В Албании в результате студенческого протеста были задержаны 23 человека

Студенческий протест в столице Албании перерос в столкновения с силовиками. Многотысячная толпа демонстрантов пошла на штурм здания Министерства образования, повредив ограждение и входные ворота.

Для подавления протестующих полиция применила слезоточивый газ и водометы, задержав 23 человека.

Причиной социального взрыва стало крайнее недовольство студентов невыносимыми условиями в университетах, высокой стоимостью обучения, отсутствием финансовой поддержки и безработицей среди выпускников.

Манифестанты обвиняют правительство в социальном неравенстве и коррупции, заявляя, что власть полностью лишила албанскую молодежь каких-либо жизненных перспектив.