В Альберте прошел референдум о выходе провинции из состава Канады

Несколько часов назад в канадской провинции Альберта завершился референдум о выходе региона из состава Канады.

Независимость провинции поддерживают американские власти и лично президент США Дональд Трамп. Если сторонники независимости победят, Вашингтон наверняка начнет их подталкивать к скорейшему отделению провинции с самыми печальными для Канады последствиями.

При этом Альберта - наиболее обильный полезными ископаемыми и нефтью регион. В состав Соединенных Штатов его примут с распростертыми объятьями.

Результаты голосования станут известны в течение дня.